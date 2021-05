Queste le dichiarazioni di coach Vitucci al termine di Brindisi-Varese: “Una partita in cui abbiamo sofferto a metà terzo quarto e inizio ultimo periodo ma nell’arco dei quaranta minuti siamo stati presente approcciando con grande determinazione. Ci siamo migliorati in pochi giorni, va dato atto ai miei ragazzi di aver fatto uno sforzo per concludere al meglio una stagione meritatamente da secondi in classifica. Sono contento per i giocatori, il club e i tifosi che oggi ci hanno accolto in maniera incredibile supportandoci dall’esterno“.

«Una partita dove le loro motivazioni hanno fatto la differenza. Abbiamo combattuto solo nel secondo e nel terzo quarto, ma due periodi non bastano contro la seconda in classifica. Una squadra motivatissima dal dover confermare il loro posto in classifica, una posizione ampiamente meritata. Dispiace finire così, ma ci tengo a far presente che durante questa stagione ci siamo risollevati da una posizione non facile e siamo orgogliosi di questi ragazzi che hanno compiuto un’impresa».

