Brindisi – Varese, la sala stampa: le parole di Vitucci

Sconfitta interna della Happy Casa per mano della Openjobmetis Varese con il punteggio finale di 90-104.

Questo il commento post partita di coach Frank Vitucci: “Complimenti a Varese per aver disputato una partita di alto livello, atleticamente e fisicamente sapevamo sarebbe stato un match dallo sforzo elevato ma siamo andati a folate e costretti sempre a inseguire. Il punteggio è ovviamente troppo alto, nei momenti cruciali non abbiamo fatto canestro quando potevamo portare l’inerzia dalla nostra ma ci è scivolata dalle mani. Bravi loro a continuare a tenere il pallino del gioco in mano. Nel secondo tempo abbiamo tirato con 1/12 da tre mentre loro 6/15, anche oggi abbiamo tirato dieci volte in più dell’avversario. C’è da capire come aggiustare la rotta, abbiamo troppe situazioni di instabilità da fissare quanto prima nel migliore dei modi“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi