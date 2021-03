Brindisi – Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Morea e Djordjevic

La vittoria per 91-85 della Happy Casa Brindisi sulla Virtus Segafredo Bologna è da incastonare tra i grandi successi stagionali. Al termine della partita coach Frank Vitucci ha voluto ringraziare lo staff tecnico e medico, lasciando la parola in sala stampa al vice allenatore Alberto Morea.

Queste le dichiarazioni di Morea: “Ringrazio Frank perché ancora una volta dimostra di essere una grandissima persona prima che un grande allenatore. Abbiamo vinto una battaglia fisica e tecnica riuscendo a mantenere sotto controllo il rapporto tra assist e palle perse. La Virtus ha provato a toglierci la possibilità di correre a campo aperto ma siamo riusciti a raggiungere alcuni dei nostri obiettivi giocando anche a metà campo a un ritmo a noi non congeniale. I piccoli aggiustamenti tattici in partita sono risultati vincenti. Il merito più grande va ai nostri ragazzi autori di prestazione maiuscola contro un grande avversario quale rimane la Virtus Bologna di coach Djordjevic.”

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Queste le dichiarazione di Djordjevic: “Siamo stati penalizzati da alcune giocate individuali di loro giocatori, che erano veramente ispiratissimi, penso a Bostic, che ha fatto una buona gara nonostante avessimo chiuso il loro gioco. Ci hanno punito con il loro atletismo e 1vs1, e a volte non siamo stati bravi a usare e spendere i falli. La grande differenza nei tiri liberi tentati – il doppio – in partite così non è comune, però è un fatto che alla fine hanno portato a casa questa vittoria. Avremmo dovuto essere più cinici, in certi momenti, e avremmo avuto bisogno anche che qualche tiro pesante entrasse nel terzo e quarto quarto. Purtroppo non siamo riusciti a metterli dentro, ci avrebbero dato più forza anche da altre parti. Si vede comunque che Brindisi sta facendo una grande stagione, quindi complimenti. E’ l’anti-Milano? Questo lo vedremo più avanti. La prima sconfitta esterna? Rammarico. Sarebbe successo prima o poi, purtroppo è successo stasera. Peccato, il nostro carattere c’è, ma avremmo dovuto giocare con più lucidità.”

Ufficio Stampa Virtus Segafredo Bologna