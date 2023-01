Brindisi – Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Vitucci e Scariolo

Questo il commento di coach Frank Vitucci: “Un titolo oggi potrebbe essere “I famosi sei secondi in vantaggio”, dal -24 potevamo mollare e invece ci abbiamo creduto grazie a una prestazione di carattere a fronte di momenti di grande difficoltà. Un ringraziamento particolare per il sostegno al nostro pubblico che finalmente abbiamo gratificato qui in casa nel sold out sugli spalti. In questo sport bisogna crederci fino in fondo, oggi abbiamo mostrato una buona reazione spesso non avuta in altre circostanze. I due ‘nuovi’ tra Lamb e Harrison hanno dato serenità e personalità anche contro un avversario fuori portata e se gli altri si accodano viene facile trovare fiducia. La zona e i cambi difensivi hanno fatto il loro, siamo stati attenti su Belinelli nel contenerlo. Una vittoria di prestigio di squadra e di società che vale sempre due punti e deve fungere da spinta in avanti“

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Così Coach Scariolo ha commentato la gara di Brindisi in conferenza stampa: “Complimenti all’Happy Casa, hanno approfittato con carattere e determinazione del nostro incredibile blackout nell’ultimo quarto. Onestamente mi risulta strano commentare una sconfitta maturata dopo 30′ di eccellente pallacanestro e che viceversa ci ha portato negli ultimi 10′ a dimenticare di tutti i principi difensivi ed offensivi, di gioco di squadra e di intensità sui quali avevamo costruito il vantaggio di 20 punti diventando molli, egoisti, tenendo, ancora una volta, la palla troppa ferma e nel concedere penetrazione al ferro con troppa facilità da parte dei nostri esterni ma anche con poca protezione da parte dei nostri lunghi. Ovviamente ci sono molte immagini che vanno riviste e lo faremo con calma e a freddo. Ripeto che gli ultimi 10′ sono stati indegni, i primi 30′ eccellenti, per cui devo dire che è una questione di concentrazione soprattutto e di lasciare che pensieri che non siano “assicuriamo la partita, la vittoria” e poi magari pensiamo ai nostri problemi individuali, alla nostra partita o prestazione, probabilmente questo ha inciso levandoci la concentrazione sull’obbiettivo collettivo di vincerla. Complimenti all’Happy Casa e in bocca al lupo per le prossime partite.

Ti aspetti che la tua squadra giochi bene, e te lo aspetti a maggior ragione se ha giocato bene per 30′, poi non ho la sfera di cristallo. Onestamente i primi 30′ di alta qualità e di intensità ti fanno pensare che puoi portarli da 30′ a 40′, poi chiaramente non è successo, quindi cattiva previsione da parte mia. La rivedremo come tutte le partite e dopo faremo le nostre considerazioni a freddo.”

Ufficio Stampa Virtus Segafredo Bologna