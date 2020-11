Brindisi-Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Vitucci

Frank Vitucci alla sesta vittoria consecutiva in sette giornate disputate in campionato, celebra al meglio il sabato sera alla Virtus Segafredo Arena con un entusiasmante successo 88-98.

Queste le sue dichiarazioni al termine della partita: “Una vittoria importante che conferma il nostro momento magico, continuiamo a sognare sperando di non svegliarci troppo presto. E’ stata una vittoria meritata contr una grande squadra come la Virtus Bologna. Oggi eravamo chiamati a fare un ulteriore passo in avanti da punto di vista della maturità; loro hanno avuto una fiammata importante ma non abbiamo mai perso lucidità sigillando il risultato con azioni difensive importanti nel momento cruciale. Grazie al lavoro quotidiano, per cui ringrazio i miei collaboratori tecnici, siamo arrivati ben preparati questa sera. Che sia un buon viatico per l’esordio nella competizione europea. Complimenti ai miei giocatori“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi