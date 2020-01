Dopo gli ulteriori accertamenti eseguiti per il trauma distorsivo del ginocchio destro occorso durante la partita di Reggio Emilia, il giocatore Bruno Cerella sarà sottoposto domani domenica 5 gennaio a Monza dal Dott. Marco Bigoni (che ha già in passato operato lo stesso ginocchio del giocatore) ad artroscopia al ginocchio destro. In bocca al lupo Bruno, ti aspettiamo presto in campo guerriero!

Uff stampa Umana Reyer Venezia