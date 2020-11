Cade ancora la Fortitudo Bologna! Uno scatenato Logan trascina e porta alla vittoria Treviso

Non riesce a reagire la squadra di Meo Sacchetti e in casa arriva la sesta sconfitta in campionato contro Treviso. La reazione chiesta ai suoi ragazzi non è arrivata e Treviso s’impone per 98-87 con un straordinario Logan da 35 punti a referto che ha messo in seria difficoltà la difesa biancoblu. A contribuire alla vittoria le giocate e i punti di Akele (18 pt) e l’ex Chillo (16 pt). Una vittoria concreta e di carattere che ha visto Treviso sotto nel primo quarto e sempre avanti in tutti gli altri, gestendo sempre il vantaggio accumulato. In difficoltà la Fortituto invece che, nonostante un primo quarto in vantaggio, si è ancora una volta trovata sotto a rincorrere l’avversario senza però mai riuscire ad acciuffarlo: brava nel recuperare l’enorme svantaggio accumulato che però non ha portato il risultato sperato. Bank (20 pt) e Withers tra i migliori della Effe, insieme al nuovo acquisto Saunders (15 pt).

