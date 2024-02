Caliendo (Fip Campania): “Risultato storico, un premio per tutto il movimento campano”

“È un risultato straordinario, storico, che premia la gestione virtuosa della società Gevi Napoli Basket e l’intero movimento cestistico campano, che è in costante crescita. Napoli ha compiuto un cammino fantastico in questa Final Eight di Coppa Italia, battendo in finale la corazzata Olimpia Milano. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e di tutte le altre squadre campane che portano alto il nome della nostra regione nel panorama del basket nazionale”. A dichiararlo è stato il Presidente della FIP Campania, Antonio Caliendo, che ha così commentato la vittoria della Coppa Italia da parte della Gevi Basket Napoli.

UFF.STAMPA FIP CAMPANIA