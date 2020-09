Candi nuovo capitano della UNAHOTELS Reggio Emlia

Pallacanestro Reggiana comunica che Leonardo Candi è stato nominato capitano della prima squadra per la stagione sportiva 2020-2021.

Queste le parole di Candi: “Essere capitano della Pallacanestro Reggiana è prima di tutto un grande onore, oltre ad essere per me un’enorme gratificazione e per questo ringrazio la società. Sono al mio quarto anno a Reggio Emilia, che per me è diventata a tutti gli effetti una seconda casa. Darò il massimo ogni giorno per onorare nel modo migliore la fascia”.



Queste le dichiarazioni del Direttore Generale Filippo Barozzi: “Per il nostro club è stato naturale assegnare la fascia di capitano a Candi, in una stagione che per noi rappresenta anche l’inizio di un nuovo corso. Leonardo ha dimostrato in questi anni un grande attaccamento alla società, il rispetto dei valori di sportivo ed un carattere che identifica il senso di gruppo ed altruismo che vogliamo trasmettere alla squadra”.

