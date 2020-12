Cantù-Brescia, Buscaglia: “Cantù temibile, voglio intensità, faccia tosta e coraggio”

“Dobbiamo andare avanti con il nostro percorso e continuare ad alzare il livello del nostro gioco. Avere la giusta intensità per tutti i 40′ è quello che stiamo cercando di imporci come squadra”. È con queste parole che coach Maurizio Buscaglia presenta la gara tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù, impegno della 12/ma giornata di campionato, fissato al PalaBanco di Desio per domenica 20 dicembre (palla a due alle ore 19.00).

“Ci sono cose che stanno andando meglio e altre sulle quali dobbiamo migliorare, con il desiderio di fare risultato sempre in testa e con l’idea chiara che abbiamo voglia di vincere ogni partita senza guardare alla classifica – commenta l’allenatore della Germani -. Così è sempre stato da quando ho iniziato questa avventura, accompagnando questa esigenza agli obiettivi della singola partita: sarà questa la spinta che accompagnerà ogni nostra azione”.

“Affrontiamo una squadra che viene da una vittoria e ne ha sfiorata una pochi giorni prima – conclude Buscaglia -. Sarà una partita in cui dobbiamo lottare, mantenendo la concentrazione e l’intensità per tutti i 40′. Sono queste le armi a nostra disposizione per provare a portare a casa la partita: determinazione, convinzione, faccia tosta e il coraggio, che dobbiamo avere di domenica in domenica, che si giochi in casa o in trasferta. È questa la costante che la mia squadra sta cercando di avere”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia