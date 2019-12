Cantù-Brescia, Esposito: “Limitare i contropiedi di Cantù. Siamo a corto d’energie, serve aiuto di tutti”

“A Desio giocheremo contro una squadra giovane e con tanto atletismo, alla quale recentemente si è aggiunto un giocatore talentuoso ed esperto come Ragland – le parole di Vincenzo Esposito, coach della Germani -. Cantù ama giocare ad alti ritmi e in situazioni di transizione, usando lunghi atletici e scomodi con cui accoppiarsi se non si controlla adeguatamente il ritmo. In casa gioca con grande aggressività difensiva ed è pericolosa a rimbalzo d’attacco, anche con gli esterni. In più, ora gioca sulle ali dell’entusiasmo, visto che è reduce da quattro vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le quotazioni”.

“Per quanto ci riguarda, siamo un po’ a corto di energie per via delle gare ravvicinate e importanti che abbiamo disputato nelle ultime settimane – conclude Esposito -. Per questo dovremo essere bravi a limitare i loro contropiede, giocare di squadra muovendo velocemente il pallone in attacco e avere un contributo importante da chi ha giocato meno nelle ultime gare”.

Fonte: Ufficio Stampa Basket Brescia Leonessa