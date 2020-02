Cantù: FoxTown torna tra gli sponsor

A poche ore dal 18 febbraio 2020, data in cui Pallacanestro Cantù e Tutti Insieme Cantù hanno festeggiato il loro primo storico anniversario, il club biancoblù è felice di annunciare il ritorno tra i propri partner di FoxTown, azienda del Gruppo Tarchini che già in passato aveva sponsorizzato la compagine canturina.

FoxTown, celeberrimo outlet di Mendrisio, in Canton Ticino, rientra nella famiglia biancoblù in qualità di official sponsor. Quello di FoxTown è un grande ritorno per Pallacanestro Cantù, che nel corso degli anni aveva assunto anche la naming dell’azienda elvetica per competizioni internazionali, oltre che in campionato e in Coppa Italia.

IL PARTNER

FoxTown è considerato da sempre il tempio dell’eleganza e del lusso, aperto 7 giorni su 7 dalle ore 11:00 alle 19:00. Il Factory Store, che si estende su una superficie di 50mila metri quadrati, comprende 160 negozi, 9 bar e ristoranti. FoxTown, inoltre, può contare su di una posizione geografica strategica, situato, infatti, a 15 chilometri da Lugano e a 50 da Milano.

«Siamo davvero contenti che FoxTown abbia deciso di tornare a essere partner di Pallacanestro Cantù – commenta Andrea Mauri, amministratore delegato biancoblù -. Nella storia recente del club, FoxTown è sicuramente un nome importante avendo affiancato in più occasioni i nostri amati colori. Ringrazio dunque il dottor Tarchini, il dottor Hefti e la famiglia FoxTown per la fiducia accordataci e per aver creduto nel nostro progetto».

«Dopo un breve periodo di pausa è per noi un grande piacere ed onore – dichiara Marco Hefti Marketing Manager di FoxTown Factory Stores – tornare ad essere partner della Pallacanestro Cantù e della sua ritrovata dirigenza. Siamo nuovamente pronti ad affiancare e a sostenere questo prestigioso Club, che ha fatto la storia del basket e che, siamo certi, può regalarci ancora grandi emozioni e risultati. Forza ragazzi: FoxTown tifa biancoblù!».

