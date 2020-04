Cantù: lettera aperta del CDA

Cari tifosi,

come certamente saprete il campionato 2019/2020 si è concluso a causa della grave emergenza sanitaria che sta sconvolgendo le nostre vite. Permetteteci in primo luogo di rivolgere un pensiero a chi sta vivendo momenti di sofferenza e a tutti coloro che si stanno battendo in prima linea per sconfiggere il virus e consentirci di superare questo periodo pieno di angosce. Siamo certi che tutti insieme ci riusciremo.

Purtroppo per questa stagione non potremo più incontrarci al PalaBancoDesio per gioire delle magie della squadra, o per arrabbiarci per qualche errore o per un fischio che non ci va giù. Eravamo consci che il nostro campionato non sarebbe stato facile, che avremmo dovuto lottare fino in fondo per raggiungere l’obiettivo, ma ci siamo tolti tante soddisfazioni (non possiamo non citare le vittorie nei derby) e siamo certi che avremmo avuto molte altre occasioni per festeggiare. Ovviamente ci dispiace di non aver potuto portare a termine il nostro ottimo percorso, ma la gravità della situazione che ha colpito il Paese ha inevitabilmente portato a questa decisione.

Già da qualche tempo stiamo concentrando tutto il nostro impegno per il futuro e per farci trovare pronti per la prossima stagione. Non è un compito facile perché nei prossimi mesi non ci sarà nulla di semplice, ma l’affetto e la vicinanza dei nostri sponsor e dei nostri tifosi, che non è mai mancata nemmeno in questi momenti difficili, ci riempiono di fiducia.

Stiamo inoltre pensando, insieme ai nostri collaboratori, a una serie di idee, iniziative e agevolazioni per i nostri abbonati, che rappresentano il tesoro più importante su cui la Pallacanestro Cantù ha sempre potuto contare. Grazie all’aiuto dei nostri partner, che ci stanno sostenendo anche in questa attività, vorremmo offrire loro sia qualcosa da conservare sia delle promozioni tangibili per i mesi a venire. Prevediamo, già entro la fine di aprile, di comunicarvi le prime iniziative.

Per questo vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social ufficiali perché… siamo sempre con voi e non vi lasceremo mai…

Il CdA di Pallacanestro Cantù