Cantù-Milano, Messina: “Senza Datome, dovremo trovare ritmo nel corso della partita”

Ettore Messina (coach Milano): “Veniamo ovviamente da una settimana molto complicata, così come Cantù è reduce da un periodo complicato. Quindi sarà una partita in cui nessuna delle due squadre darà al 100% e dovrà migliorare e trovare ritmo nel corso della partita. Per quanto noi, saremo anche senza Gigi Datome, che verrà in panchina solo per completare il roster, ma deve smaltire l’infortunio alla gamba sinistra rimediato nella gara contro Brescia. E’ ovvio che vogliamo vincere e prolungare la nostra striscia di vittorie”.

Fonte: uff. stampa Olimpia milano