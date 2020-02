Pallacanestro Cantù SpA comunica che, in data odierna, presso lo studio notarile Manfredi, Cantù Next SpA ha acquisito il 10% delle quote azionarie del club. Pallacanestro Cantù esprime la propria soddisfazione per un passaggio significativo per il futuro di entrambe le società e rivolge un sincero ringraziamento a tutti i soci di Cantù Next per il loro contributo a questo progetto.

Uff.Stampa Pall.Cantù