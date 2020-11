Cantù, parla Della Fiori: “Leunen ha accusato un problema muscolare, sarà valutato domani”

DANIELE DELLA FIORI, GM CANTÙ

«Leunen ha accusato un problema muscolare, la cui entità sarà valutata domani. Questo è il rischio che si corre quando si torna a giocare una partita di grande intensità dopo un lungo stop. Purtroppo, è effettivamente capitato quello che più temevamo. Tra meno di tre giorni saremo di nuovo in campo, mentre avremmo preferito evitare il turno di recupero infrasettimanale per avere una settimana piena di allenamenti e cercare di tornare alla normalità, ma non è stato possibile. Giocare tre partite in otto giorni dopo il fermo dovuto al Covid, di certo non ci aiuta. Bisogna comunque guardare avanti».

Uff.Stampa Pall.Cantù