Cantù, San Bernardo rinnova fino alla stagione 2023-24

Pallacanestro Cantù è lieta di comunicare il rinnovo della partnership con S.Bernardo SpA, title sponsor del club canturino. L’azienda italiana, celebre nel mondo del beverage, ha prolungato il contratto in essere sino alla stagione sportiva 2023-’24, supportando fortemente il progetto di realizzazione del nuovo palasport a Cantù.

«Per il nostro club è un onore poter fare affidamento su un importante brand come Acqua S.Bernardo e su un caro amico come Antonio Biella» ha commentato Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù. «Il fatto che la partnership venga prolungata fino alla inaugurazione prevista per il nuovo palazzetto ci onora e ci riempie di orgoglio. Con questo gesto, oggi più che mai, Antonio Biella ha dimostrato di credere nel progetto che abbiamo costruito, il cui obiettivo è quello di vedere crescere in ogni ambito il nostro club».

Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo ha aggiunto: «Il nostro legame affettivo con Pallacanestro Cantù è infinito, saremo sempre legati a questi colori. Essendo stati i primi a credere nella rinascita del club, è con particolare emozione che viviamo queste settimane: la presentazione del progetto del nuovo palasport, i sogni di Andrea Mauri e di tutti noi, non possiamo che essere entusiasti di questo momento. Il mio obiettivo e il nostro obiettivo è sempre stato quello di tenere in vita la gloriosa storia della Pallacanestro Cantù, una società che merita i più importanti palcoscenici nazionali».

Uff.Stampa Pall.Cantù