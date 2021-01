Si è spento il grande Heathorne Wingo, indimenticato tra Cantù e Mestre

La Pallacanestro Cantù riporta la morte di un suo grande “alfiere” di fine anni ’70. Ecco il breve comunicato:

“Un’altra triste notizia colpisce il basket canturino: ci ha lasciato a 73 anni Harthorne Wingo, lungo americano che, tra il 1976 e il 1978, vestì la maglia dell’allora Gabetti, conquistando due volte la Coppa delle Coppe.

Alla famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio di tutta la società.”

Wingo fece parte anche della Superga Mestre per due stagioni, quelle successive al biennio canturino e che hanno portato alla conclusione della sua carriera nel 1980. Ha giocato anche in EBA con gli Allentown Jets vincendo il titolo, e soprattutto tre anni nella NBA con i New York Knicks, facendo parte della squadra del secondo titolo del 1973.