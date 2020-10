Pallacanestro Cantù comunica che, a seguito del manifestarsi di sintomatologia compatibile con infezione da Covid-19 in tre componenti del gruppo squadra, l’attività agonistica è momentaneamente sospesa. L’esito dei tamponi, previsto per domani, permetterà al club di programmare la seduta di allenamento pre partita e la partenza per Treviso.

Uff.Stampa Pall.Cantù