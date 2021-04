L’Acqua S.Bernardo combatte sino all’ultimo istante ma ad aggiudicarsi il match della 26esima giornata è la Dolomiti Energia Trentino, vittoriosa al PalaDesio per 76 a 75. Di seguito la sala stampa degli allenatori:

MOLIN, TRENTO:

«Cercare qualcosa di razionale è difficile. Il risultato finale vale più di ogni altra cosa e per noi è fondamentale. La soddisfazione di aver portato a casa 2 punti ed essere usciti dal fondo della classifica è innegabile. La partita poteva terminare a favore di una o dell’altra squadra. Playoff? In questo momento so solo che abbiamo tre vittorie in più di Cantù e un 2-0 negli scontri diretti, quindi so che non è matematicamente salvezza ma abbiamo fatto un passo importante. Ora valuto solo quest’aspetto. Abbiamo vinto una partita pesante, per i playoff però ci vuole altro, è tutto un altro discorso».

GANDINI, CANTÙ:

«Partita fisica e giocata tanto in situazioni sporche. Non siamo stati bravi a eseguire in attacco con fluidità e non siamo stati bravi in difesa a tenere gli uno contro uno. Questo ci ha fatto pagare dazio a rimbalzo in attacco. È una gara che sicuramente ci ha detto che possiamo competere ma dobbiamo pulire i nostri errori perché concedere così tanto in questo momento della stagione, in cui tutte le partite si fanno fisiche e combattute, toglie sicurezza e fluidità all’attacco, mettendoti in situazioni difficili da gestire perché poi la pressione sale. Si potrebbe parlare di tanti errori individuali ma credo non ne valga la pena, ciò che conta è la squadra e gli errori di squadra. Dobbiamo evitare queste situazioni perché ti portano poi a giocare troppo sotto pressione e di conseguenza con meno fiducia. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ora non ci resta che rimboccarci le maniche perché ci sono tutte le possibilità per recuperare. Chiaramente siamo arrabbiati ma dobbiamo trasformare la rabbia in energia, anche perché tra tre giorni siamo di nuovo in campo».

