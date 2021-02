Cantù – Treviso, le parole di Matteo Chillo

Ecco le dichiarazioni di Matteo Chillo, ala/centro di TVB, grande protagonista all’andata con 16 punti e 6 rimbalzi: “Sarà una partita totalmente differente rispetto alla sfida d’andata. Loro hanno cambiato non solo allenatore (da Pancotto a Bucchi), ma hanno aggiunto anche alcuni giocatori (Frank Gaines, Kavell Bigby-Williams). Sono vari gli aspetti per cui la partita sarà completamente diversa: proprio per i cambiamenti che hanno avuto, infatti, hanno cambiato anche modo di giocare e sicuramente avranno grandi motivazioni, a partire dalla classifica. Cantù, infatti, è a 10 punti insieme a Varese e ha bisogno di punti.

Dal canto nostro dobbiamo essere bravi a ritrovare il nostro modo di interpretare le partite, che ci ha contraddistinto fino ad ora, e riuscire in qualche modo ad imporre il nostro gioco.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.