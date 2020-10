Cantù – Trieste ufficialmente rinviata

A seguito di un provvedimento emesso dalla Lega Basket, la partita con l’Acqua San Bernardo Cantù, programmata per sabato 31, è stata ufficialmente rinviata.

Di seguito il testo della nota: “Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma sabato 31 ottobre p.v. tra Acqua San Bernardo Cantù e Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la sesta giornata del Campionato di Serie A UnipolSai, richiamato il provvedimento assunto il 25 ottobre scorso, preso atto dell’accertamento di n. 8 casi di positività al Covid-19 di atleti della società Acqua San Bernardo Cantù e la conseguente interruzione dell’attività, dispone il rinvio della gara stessa. La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero della partita, sia le ulteriori disposizioni opportune”.