Cantù-Venezia, la sala stampa: le parole di Pancotto e De Raffaele

Alla quarta giornata di ritorno di Legabasket Serie A, la S.Bernardo-Cinelandia Cantù batte 81 a 77 l’Umana Reyer Venezia, facendo un passo avanti importante verso l’obiettivo salvezza, tanto cercata e desiderata dalla formazione allenata da coach Cesare Pancotto. Di seguito le sue parole in sala stampa nel dopogara:

«Abbiamo battuto una grande squadra, allenata da un grande allenatore, perdipiù con lo scudetto cucito sul petto. Da questa partita emergono dei valori importanti, su tutti la difesa, che ci ha portato ad acquisire la fiducia necessaria. Fiducia che ci è poi servita nel terzo e nel quarto periodo, in cui abbiamo messo in campo una difesa molto forte e molto attenta, specie negli ultimi minuti di gara. Questo a testimoniare come la nostra squadra vive e si alimenta della difesa, ne abbiamo bisogno. Importante è stato anche il nostro attacco perché siamo riusciti a produrre 19 assist, che significano qualità, gioco e distribuzione, cosa non da poco contro una squadra così fisica come Venezia. Impossibile non citare anche i nostri 47 rimbalzi, di cui 20 offensivi, dato fondamentale perché ti permette di avere a disposizione dei secondi tiri, dando così fiducia ai tiratori. Siamo una squadra di gente comune, ordinaria, ma con un cuore enorme e un orgoglio smisurato. Inoltre, siamo stati bravi a gestire i falli di Wes Clark, commessi subito dopo pochi minuti. La squadra è stata capace di aiutarlo, reagendo anche senza di lui, salvo poi consentirgli nel finale di essere decisivo. Oggi desidero menzionare due giocatori in particolare: Kevarrius Hayes e Jeremiah Wilson. Entrambi hanno chiuso in doppia doppia: Hayes con 14 punti e 14 rimbalzi, Wilson con 13 punti e 10 rimbalzi. È una vittoria speciale per la nostra classifica ma non cambia il nostro percorso: la strada della salvezza è ancora lunga, oggi però abbiamo fatto uno step importante, che ci da fiducia per il futuro».