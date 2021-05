10 giorni senza squadra, palestra e stipendio, questa la decisione presa dal Presidente della Dinamo Sassari.

Le parole di Sardara a La Nuova Sardegna cercano di fare chiarezza sulla sospensione di Pozzecco.

Allora perché sospendere Pozzecco proprio ora, con il campionato che si chiude e i playoff che comin­ciano?

“Ci sono princìpi e valori supe­riori a qualsiasi risultato, siamo stati obbligati dalla tempistica.

L’8 aprile è arrivata la seconda multa dalla Fi­ba per il suo comportamento­ a Nymburk e che poteva­ “Ho semmo adottare abbastanza pazienza. Ci abbiamo ra­gionato, abbiamo parla­to con lui. Pozzecco poteva anche fornire una chiave diversa dell’accadu­to, poteva darci una spiegazione… ma non è successo. Ci siamo consultati in società e con gli avvocati e ora abbiamo deci­so”.

Presidente chi sarà l’allenatore della Dinamo l’anno prossimo?

“Lo vedremo a fine stagione”