Caos Virtus Roma, giocatori pronti allo sciopero e campionato a rischio

Scoppia il caos a Roma per il ritardo nel pagamento degli stipendi, a riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La situazione economica non è solo seria: è grave. Il malumore dei giocatori USA per il ritardo di 20 giorni per lo stipendio è ormai palese.

Il centro Dario Hunt, che fin qui ha fatto benissimo, ha chiesto al suo agente di trovare già un’altra sistemazione, mentre gli altri: Robinson, Beane e Wilson oltre allo stipendio non percepito sono ancora in attesa di avere un appartamento a disposizione.

Claudio Toti spera che arrivi nei prossimi giorni un aiuto concreto da parte di uno sponsor o di nuovi investitori, perchè se così non fosse la Virtus sarà ritirata dal campionato.