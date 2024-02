Capolavoro Reggio Emilia, battuta la Reyer Venezia

La Pallacanestro Reggiana del dopo Hervey confeziona una bellissima gara dove ha battuto una Reyer Venezia che non è mai riuscita a superare l’arcigna difesa biancorossa, questa sera in giallo, mentre Reggio in attacco ha trovato il miglior Atkins della stagione (17 punti) ed un Weber miglior marcatore della gara con 18. Per Venezia Simms dopo un avvio da 14 punti, si è fermato e i suoi compagni non sono stati in grado di sopperire al suo calo.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, , Gallowey, Faye, Vitali, Chillo

Umana : Spissu, Tessitori, Casarin, Simms, Tucker

Primo quarto : Avvio molto intenso con le squadre che si marcano molto strette, ne consegue che gli attacchi sono spesso non puliti, 2-3 sopo 3 minuti di gioco. A metà quarto primo allungo Reyer con la tripla di Simms ed il canestro da sotto di Tessitori,5-8. Reggio deve fare a meno di Faye che è costretto ad uscire per una scavigliata, il suo sostituto Atkins si presenta con una tripla del 10-10. Molti errori da ambo le parti, Simms per ora è immarcabile per la difesa reggiana, suo il +2 ad un minuto dalla fine, Gallowey la ribalta con 3 liberi ma ancora Simms (14) riporta avanti Venezia. L’ultima azione premia Reggio con il canestro sulla sirena di Gallowey 17-16.

Secondo quarto : Reggio in apertura di quarto trova in Atkins il suo teminale offensivo per il +4 subito ripreso dalla tripla di Wiltjer, 23-22. Sulla tripla di Grant uno spazientito Spahja chiama il suo primo minuto di sospensione, Atkins punisce la difesa dimenticandosi di lui ma poi Tessitori trovaun buon canestro da sotto per il 28-24. Doppio tecnico per Tessitori che prima si prende il fallo dopo il canestro e poi applaude la terna e viene espulso. Dopo l’espulsione Reggio trova 4 punti con Vitali e Weber per il +7 a 2 minuti dalla fine. Reggio grazie a Smith tocca il la doppia cifra di vantaggio grazie ad una tripla, minuto di sospensione di Priftis a 1 minuto dalla fine. Finale con Smith che non trova la via del canestro, 38-30.

Terzo quarto: In apertura Reggio grazie al gancio di Weber e Faye trovano il +12, per Venezia si inscrive a referto Tucker con una bella tripla. Tecnico alla panchina reggiana per essere entrato in campo, solo 1 punto di Spissu, replica Weber dalla lunga distanta per il 47-36. Non siamo neanche a metà quarto e Reggio è già in bonus, ma Venezia a parte i 2 liberi con De Nicolao non ne approfitta, anzi subisce 4 punti di fila che costringono Spahja a chiamare minuto, 51-38. Dopo aver toccato il + 14 Reggio subisce la rimonta di Venezia che trova Casarin e Heidegger i suoi terminali offensivi. Nel finale Smith trova la via del canestro dalla media e poi anche una tripla a 7 secondi dalla fine per il 60-44 finale.

Quarto quarto : In avvio Reggio difende fortissimo ma commette anche falli, dopo 2 minuti sono già 3, Vitali infila la tripla del +19. Venezia non demorde e trova 5 punti di fila che costringono Priftis a chiamare minuto, anche perché Reggio in attacco è un po ferma. Reggio trascinata da un Weber che Venezia non riesce a limitare si riporta al +18 a metà quarto, minuto obbligato per Spaja. Un Atkins trasformato trova il +19 quando mancano 3 minuti alla fine. Ormai non c’è più partita e Reggio confeziona una bellissima vittoria per 77-60.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 77-60 (17-16,38-30,60-44 )

Unahotels : Weber 14,Bonaretti 1, Cipolla ,Suljanovic, Gallowey 7 , Faye 8 , Smith 12 , Uglietti ,Atkins 17,Vitali 6 ,Grant 3 ,Chillo 5 . Allenatore Dimitris Priftis

Umana : Tessitori 6, Spissu 6 ,Heidegger 6 ,Casarin 9 ,De Nicolao 2 ,O’Connell ,Jelenidze ,Brooks 4,Simms 14,Wiltjer 8,Tuker 5 . Allenatore Neven Spahja

Arbitri : Rossi, Gonella ,Dori