Carlton Myers ambassador Final Eight 2023

Come Ambassador di questa edizione della Frecciarossa Final Eight, LBA ha scelto Carlton Myers, uno dei più grandi giocatori della storia del nostro basket. Nato a Londra nel 1971, Myers ha vinto l’oro Europeo nel 1999 con la Nazionale ed è stato il portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. Detiene il record di tutti i tempi per punti segnati su gara singola in Serie A con gli 87 realizzati contro Udine il 26 gennaio 1995 quando vestiva la maglia di Rimini.

In carriera, Myers ha vestito in Italia le maglie di Rimini, Pesaro, Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Mens Sana Siena ed ha conquistato lo Scudetto nel 2000, la Coppa Italia e la Supercoppa nel 1998.

Nella conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi presso la Sala delle Feste di Palazzo Madama, Myers ha così descritto l’emozione di essere l’Ambassador di un evento così importante: “Sono particolarmente emozionato per diversi motivi, ricordando il mio trionfo con la Fortitudo, pensando a che tipo di posto sia questo Palazzo Madama con 2000 anni di storia e perché ringrazio il Presidente Umberto Gandini che mi ha voluto come Ambassador per la Coppa Italia, essendo stato il primo trofeo che ho vinto e per quanto ho sofferto per arrivarci”.

