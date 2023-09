Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Pesaro 2024 insieme per la stagione 2023/2024: presentate le maglie ufficiali

Vuelle e Pesaro2024 scendono in campo insieme nella stagione 2023/2024. Oggi, ai Musei Civici di Palazzo Mosca, sono state presentate le canotte ufficiali con cui la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro giocherà il prossimo campionato di Serie A. Tessuto microforato, certificato OEKO TEX Standard 100, elasticizzato per essere resistente agli strappi, (Errea, realizzate da Prodi Sport), “brandizzato” Capitale Italiana della Cultura 2024, con una speciale trama che richiama la mappa della città di Pesaro. La “Natura della Cultura” abbraccerà infatti quella del basket: «Siamo pronti per una nuova stagione ricca di passione e impegni, ancora una volta all’insegna del connubio tra cultura e sport grazie alla presenza del brand di Pesaro 2024 – Capitale Italiana della Cultura presente sulla maglia da gioco ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – ha detto il presidente della VL Ario Costa – . Un’iniziativa che rende orgogliosa tutta la città dato che il nome di Pesaro sarà presente su tutti i parquet del massimo campionato di pallacanestro».

Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket, «Pesaro è una delle piazze più appassionate a livello nazionale per ciò che concerne il basket. Insieme alla Capitale Italiana della Cultura 2024 dà vita a un abbinamento di assoluto valore».

Il logo di Pesaro2024 sarà posizionato lungo i fianchi delle nuove divise. «Il basket è un pezzo importante della nostra identità – ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci –. È passione ed entusiasmo, gli stessi valori con i quali stiamo affrontando questi mesi di preparazione e con cui vogliamo vivere l’anno della Capitale Italiana della Cultura. Sarà una grande occasione e vogliamo viverla al massimo, da protagonisti, per farla diventare un grande traino di sviluppo non solo per la nostra città, ma per tutto il territorio». Una sinergia importante, quella tra VL e mondo della cultura «un rapporto che prosegue – come ha ricordato il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini – e che si consolida. Nato in occasione del 150esimo rossiniano, oggi si conferma con questa bella maglia, che porterà il brand Pesaro2024 sui parquet più importanti d’Italia. Un bel gioco di squadra, in campo e fuori». Il basket sarà infatti un elemento centrale nell’anno dedicato alla cultura, come lo sarà lo «sport in generale – ha aggiunto l’assessore alla Rapidità Mila Della Dora -. La pallavolo, il basket, poi nelle prossime settimane altre realtà sportive presenteranno la collaborazione con Pesaro2024, sempre grazie al supporto di Prodi Sport che ringrazio. Lo sport è vita, cultura, una parte fondante della nostra identità».

Presente anche l’assessore della Regione Marche Francesco Baldelli, «La Regione vuole essere vicino alle eccellenze dello sport, come la Vuelle, allo stesso tempo promuovere il territorio anche attraverso Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024», ha sottolineato.

UFF.STAMPA VL PESARO