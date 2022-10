Carpegna Prosciutto Pesaro – Gevi Napoli Basket, Buscaglia: “Dimostriamo la nostra voglia di vincere”

By

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quarta giornata del Campionato di Serie A, la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Il match si disputerà alla Vitrifrigo Arena con inizio fissato alle ore 18,30.

Dopo l’importante prima vittoria in campionato ottenuta nell’ultimo turno con la Unahotels Reggio Emlia, la formazione di Coach Buscaglia è attesa da un duro impegno contro la squadra marchigiana che ha iniziato davvero bene il campionato. La Carpegna Prosciutto Pesaro ha infatti 4 punti in classifica, ottenuti nelle due vittorie a Trieste ed in casa contro Venezia, perdendo solo sul campo di Tortona, nell’ultima gara disputata.

Saranno due gli ex della gara, uno per parte. Simone Zanotti, ala della Gevi, ha giocato a Pesaro dal 2018 al 2022 mentre il lungo della Carpegna Prosciutto Pesaro Leonardo Totè ha giocato quattro partite con la maglia azzurra nella scorsa stagione.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Guido Federico Di Francesco (Teramo), Gianluca Capotorto (Palestrina).

Dichiarazione Coach Maurizio Buscaglia

“Andiamo ad affrontare una sfida impegnativa contro una squadra ben costruita, molto solida ed organizzata. Le squadre di Repesa hanno una connotazione ben definita. Ci aspetta una gara dura, ma ci servirà per crescere come squadra. Dobbiamo confermare la voglia di vincere vista domenica, dobbiamo continuare nel nostro percorso. Pesaro si sta dimostrato squadra consistente. Dobbiamo dare ancora di più nella capacità di giocare ogni possesso, lottare su ogni rimbalzo. Vogliamo mostrare la nostra identità anche in trasferta.”

La gara tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.