Carpegna Prosciutto Pesaro: tutte le amichevoli della preseason 2023

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica il programma del precampionato della stagione sportiva 2023/2024.

La nuova annata dei biancorossi scatterà sabato 19 agosto con il raduno e le visite mediche, previste anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 agosto. In quest’ultima data i ragazzi e lo staff guidati da Coach Maurizio Buscaglia partiranno per l’ormai consueto ritiro di Carpegna dove affronteranno le prime sedute fisiche e atletiche, alloggiando presso l’Hotel Ulisse fino a lunedì 28 agosto.

Il primo match di preseason è in programma per domenica 3 settembre alle 19:00 al PalaCattani di Faenza: avversaria sarà la Virtus Segafredo Bologna. Mercoledì 6 settembre alle 19:30 i biancorossi saranno impegnati al PalaCingolani-Pierini di Recanati per l’amichevole contro la Benacquista Assicurazioni Latina. Nel fine settimana del 9 e 10 settembre altre due partite per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sarà di scena a Sansepolcro per il Trofeo ‘Dukes’. Sabato 9 alle 20:30 l’avversaria sarà la formazione romena del CSO Voluntari Bucarest mentre domenica 10 alle 18:30 (in base all’esito del match del giorno precedente) una tra GeVi Napoli ed Estra Pistoia.

Venerdì 15 e sabato 16 settembre altra due giorni in Toscana, stavolta per il Trofeo ‘Carlo Lovari’ in programma a Lucca: alle 18:30 della prima giornata al Palatagliate è prevista la palla a due del match tra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Bertram Derthona Tortona. Sabato 16 si tornerà sul parquet (alle 18:30 o alle 21:00) per sfidare una tra Umana Reyer Venezia ed Estra Pistoia.

Ultimo appuntamento – prima del via del campionato di Serie A – nel weekend del 23/24 settembre a Jesolo per la seconda edizione del Memorial ‘Luca Silvestrin’: sabato alle 18:00 i pesaresi affronteranno la Nutribullet Treviso mentre domenica (alle 18:00 o alle 20:00) se la vedranno con una tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro