Casarin commenta l’annullamento dell’EuroCup: “Decisione giusta e saggia”

Sono arrivate le parole del Presidente orogranata a seguito della decisione da parte di Euroleague di annullare la stagione 2019-20 di EuroCup.

“Chiudere la stagione dell’Eurocup credo sia stata una decisione giusta e saggia. Siamo dispiaciuti per l’interruzione, ma ringraziamo Jordi Bertomeu e l’ECA per l’opportunità di proseguire il percorso nella prossima stagione riconoscendo il merito sportivo a noi e gli altri sette Club qualificati ai quarti di finale.

In questi mesi l’attività sportiva si è fermata a livello di gioco, ma tutta la macchina organizzativa e gestionale di Reyer ha continuato a lavorare da casa o dall’ufficio, rispettando le norme. In questo momento abbiamo bisogno di notizie positive perché stiamo preparando la prossima stagione e per noi continuare ad essere parte dell’Eurocup è una grande soddisfazione.

Sarà una stagione molto lunga ed impegnativa, ma tutti noi abbiamo desiderio di rivivere le emozioni e l’adrenalina che il basket sa trasmettere, con l’obiettivo di continuare a regalare ancora tante soddisfazioni ai nostri tifosi e partner”

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia

ECA ha comunque permesso alle 8 qualificate ai quarti di finale di poter disputare la prossima stagione di EuroCup