Caso Caboclo, aggiornamento dell’Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer Venezia prende atto con soddisfazione dell’integrale accoglimento, da parte del Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato di Lega Pallacanestro Serie A, del ricorso promosso contro Bruno Caboclo a seguito del rifiuto del giocatore di rispettare i propri impegni contrattuali con la Reyer.

Il Collegio, nel proprio lodo definitivo, ha confermato alcuni principi importantissimi, tra i quali vi è la piena validità ed efficacia del contratto, che era stato sottoscritto dalle parti prima che fosse disponibile il modulo federale, con l’impegno reciproco di riprodurre l’accordo nelle forme prescritte dalla Lega procedendo al conseguente tesseramento.

A ulteriore conferma del pieno accoglimento delle domande proposte dalla Reyer, il Giocatore è stato condannato al pagamento integrale dei costi dell’arbitrato e delle spese legali del Club.

È stata quindi riconosciuta la piena correttezza dell’operato di Reyer e soprattutto il perdurare del vincolo contrattuale che obbliga tuttora il giocatore a formalizzare gli impegni presi e costituire il rapporto di lavoro sportivo secondo quanto prevedono le norme di legge e l’accordo collettivo.

La partita prosegue ora avanti al Collegio d’Appello della FIBA, adito dal Club per ottenere l’annullamento della decisione FIBA di concedere l’autorizzazione al trasferimento e tesseramento per il Partizan Belgrado sull’errato presupposto che non sussistesse un valido contratto tra Caboclo e la Reyer.

L’Umana Reyer continua quindi la propria azione nella consapevolezza di aver agito con la massima correttezza e mantiene la determinazione a far valere anche in ambito internazionale il principio per cui gli impegni contrattuali vanno rispettati e non si possono impunemente voltare le spalle a club che hanno costruito la squadra e programmato la stagione contando sugli accordi presi.

Il Club coglie sin d’ora l’occasione per ringraziare ufficialmente la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Pallacanestro Serie A, nelle persone dei rispettivi Presidenti Gianni Petrucci e Umberto Gandini, per il prezioso sostegno dichiarato pubblicamente anche in relazione al contenzioso in corso avanti alla FIBA.

English

Umana Reyer Venezia acknowledges with satisfaction of the full acceptance, by the Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato of Lega Pallacanestro Serie A, of the claim filed against Mr. Bruno Caboclo following the player’s refusal to respect his contractual commitments with Reyer.

The Collegio, in its final award, confirmed some very important principles, including the full validity and effectiveness of the agreement, which had been signed by the parties before the “federal form” was available, with the mutual commitment to reproduce the agreement in the form prescribed by the Lega Pallacanestro Serie A, proceeding to the consequent registration.

As further confirmation of the full acceptance of the claims put forward by Reyer, the Player was ordered to pay the full costs of the arbitration and the Club’s legal fees.

Therefore, the full correctness of Reyer’s actions was recognised and – above all – the persistence of the contractual bond that still obliges the player to formalise the commitments made and constitute the employment relationship in accordance with the Italian law and the collective bargaining agreement.

The dispute now continues before the FIBA Appeals’ Panel, appealed by the Club to obtain the annulment of the FIBA decision to grant the authorisation to transfer and sign for Partizan Belgrade on the mistaken assumption that there was no valid contract between Mr. Caboclo and Reyer.

Umana Reyer thus continues its action in the knowledge that it acted with the utmost fairness and maintains its determination to enforce, also in the international venues, the principle that contractual commitments must be respected and that a professional player cannot with impunity turn his back on clubs that have built the team and planned the season relying on agreements made.

The Club takes this opportunity to officially thank the Federazione Italiana Pallacanestro and the Lega Pallacanestro Serie A, in the persons of their respective Presidents Mr. Gianni Petrucci and Mr. Umberto Gandini, for the precious support publicly declared also in relation to the ongoing dispute before FIBA.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia