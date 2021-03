Christian Pavani lancia l’ultimatum: “Il campionato va fermato”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il Presidente della Effe non usa mezzi termini:

“Nella logica delle cose è giusto che il campionato di Serie A si fermi qui. I numeri dei contagi sono quelli dell’anno scorso, se non peggiori. A giugno-luglio eravamo convinto che nella nuova stagione si sarebbero potute aprire le porte dei palazzetti al 25%-30%, poi le cose sono cambiate. Ogni settimana va peggio. A metà dicembre abbiamo presentato assieme alla Virtus un progetto per una nuova riforma della pallacanestro. In questo momento è necessario cambiare nettamente il passo del basket a livello politico. Purtroppo siamo lenti. Il campionato finirà il 5 maggio e ancora non sono state prese decisioni”.

Non si è fatta attendere la risposta da parte della FIP nella persona di Gianni Petrucci:

“Fermare la Serie A? La mia idea è quella di andare avanti finchè si può, poi non voglio entrare nel merito tecnico. Ad oggi nessuno ha sollevato questo problema. Rispetto l’idea del presidente Pavani, in quanto presidente di una squadra di Serie A. Non dico nulla, nè di favorevole, nè di contrario.”