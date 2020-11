Cinque nuove positività all’interno del gruppo squadra della Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che l’esito dei test effettuati in questi giorni ha evidenziato cinque nuove positività al covid-19 all’interno del Gruppo Squadra, che si sommano al già accertato positivo Jarvis Williams.

Tutti i soggetti, di cui uno asintomatico, sono in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie.

Nel corso della giornata di ieri e della mattinata odierna è emersa, inoltre, sintomatologia riconducibile a infezione da covid-19 anche in altre due membri del Gruppo Squadra, già in isolamento. La situazione è, pertanto, in costante aggiornamento.

(ufficio stampa Vanoli Cremona)