City of Cagliari, coach De Raffaele: “Abbiamo avuto un contributo da tutti dimostrando coesione”

“È stata certamente un’ottima partita che ci ha messo di fronte un’intensità molto alta a livello fisico e tecnico dovendo eseguire sotto pressione. Credo che, per il momento in cui siamo, sia molto positivo aver reagito molto bene ai colpi di Milano. Il DNA della squadra è sempre lo stesso, abbiamo avuto un contributo da tutti dimostrando coesione. Logicamente siamo indietro su diverse cose, ma i segnali sono certamente positivi da parte di tutti. Domani giochiamo di nuovo e dopo aver disputato questi 45 minuti ad alta intensità sarà difficile gestire le energie di giocatori che non hanno ancora condizione per giocare dopo 24 ore, dopo tanti mesi di stop”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia