Clamoroso a Varese, esonero imminente per coach Attilio Caja

Fulmine a ciel sereno in casa Varese. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi de “La Prealpina”, sarebbe pronto l’esonero per coach Attilio Caja. Il tutto nonostante un contratto valido fino al 2022 per un rapporto iniziato nel 2016, e nonostante la la vittoria di ieri sera in Supercoppa contro Cantù.

Dunque non aspetti tecnici, alla base della scelta, ma di rapporto logoro con la dirigenza. Interim in vista per coach Vincenzo Cavazzana, in attesa del nuovo nome per la panchina bianco-rossa.