Claudio Toti lascia la Virtus Roma. Il saluto e l’apprezzamento del presidente Petrucci

“Non ho alcun dubbio che sia stata una decisione sofferta, che mi confermato irrevocabile, quella di lasciare la Virtus Roma. L’ing. Claudio Toti ha avuto l’attenzione di avvisarmi della sua scelta prima di comunicarlo alla stampa, cosa che ho apprezzato – ha affermato il presidente FIP Giovanni Petrucci – non posso che ringraziarlo a titolo personale, a nome del Consiglio Federale, e della Federazione Italiana Pallacanestro per questi vent’anni, per le tante gioie che ha dato alla Roma del basket e per aver voluto credere nella pallacanestro anche nei momenti di difficoltà.

“Il mio saluto affettuoso va a lui, al figlio Alessandro, bravo presidente in quest’ultimo anno, e a tutta la famiglia Toti per quanto hanno fatto per la pallacanestro italiana.”

FONTE: Ufficio Stampa Fip