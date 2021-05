L’allenatore della Dolomiti Energia Trentino presenta la sfida di domani sera alla BLM Group Arena contro Brindisi: in versione “green” per celebrare l’Aquila Basket Earth Day l’Aquila cerca due punti pesanti per la propria corsa playoff. Palla a due alle 20.30, diretta Eurosport Player e Radio NBC.

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Nell’ultimo periodo prima di questa pausa abbiamo affrontato squadre importanti senza timori reverenziali, e in casa nelle scorse settimane ci siamo espressi con continuità: contro Brindisi scendiamo quindi in campo con fiducia, sapendo però di avere di fronte una squadra che prima dello stop forzato era la migliore della regular season. Vogliamo giocare una partita con la stessa aggressività e lo stesso approccio mentale che hanno caratterizzato le nostre migliori performance: sappiamo di avere la qualificazione playoff nelle nostre mani, non sarà facile ma la squadra vuole provare a cogliere l’occasione che abbiamo; tutti ci tengono molto a raggiungere la post-season, un obiettivo che a un certo punto sembrava essere un tabù e che invece oggi ci ritroviamo a giocarci dipendendo solo da noi stessi. La chiave della partita di domani? Brindisi è una squadra che gioca a viso aperto, che ha costruito una stagione eccellente; è un gruppo che per il campionato italiano ha esuberanza fisica e statura, per noi sarà fondamentale limitare il loro campo aperto e comandare per quanto possibile il ritmo della partita. Abbiamo affrontato questo periodo senza partite ufficiali lavorando in maniera proficua in palestra e tenendo alto il livello di concentrazione, domani sera dovremo confermare quei buoni segnali e mettere in campo una partita di qualità per 40’».

fonte: Aquila Basket Trento