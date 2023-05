Claudio Coldebella a Reggio Emilia: “Scelte condivise per costruire qualcosa di valore”

By

Presentazione alla stampa quest’oggi per Claudio Coldebella, nuovo General Manager della Pallacanestro Reggiana.

A presentarlo è stata la presidente Veronica Bartoli che prima ha voluto rivolgere un abbraccio alla popolazione della Romagna duramente colpita dall’alluvione.

“Sono giorni importanti, ha iniziato il suo discorso, per la Pallacanestro Reggiana, da oggi si apre un nuovo capitolo, Claudio Coldebella non ha bisogno di presentazioni, l’ho conosciuto tempo fa e ho trovato in lui la persona giusta.”

La palla poi è passata a Coldebella, “Per me è come il primo giorno di scuola, sono contento di essere qua in una società importante nel panorama del basket italiano, è sempre stato un piacere venire a Reggio Emilia, sia da giocatore che da dirigente.

Inizio oggi un nuovo progetto che deve prima di tutto condiviso con la proprietà, io non ho mai fatto scelte personali, sono sempre state condivise, io ho sempre lavorato così sin da quando giocavo.

Nonostante una stagione travagliata, ho visto sempre visto il palazzetto pieno e questo è segno che Reggio Emilia ama il basket e questo mi rende orgoglioso di far parte di questa società.

Ho visto una società che nonostante le difficoltà è sempre stata attenta nei confronti dei propri giocatori, senza mai avere toni o troppo alti o troppo bassi.

Per quando riguarda la prossima stagione sono giorni molto importanti, ci dovremo incontrare e condividere la strategia che vorremmo attuare, compreso la scelta dell’allenatore. Dobbiamo valutare la stagione scorsa, Sakota, che io conosco bene, ha fatto bene perciò sarà valutato anche lui.

Considero gli allenatori italiani molto bravi e molto preparati, ma credo sia giusto avere la mente aperte a tutto e considero molto la scuola slava.”

Infine due parole sulla costruzione della futura casa biancorossa, “ lo considero un grande progetto, so che non sarà facile. Il mondo del basket sta cambiando e se Reggio Emilia riuscirà nel suo intento verrà inserita maggiormente in panorama europeo di società all’avanguardia.”

Ha chiuso la presidente Bartoli con il seguente auspicio “ Partiamo per fare il meglio, vorrei che la prossima stagione potessimo costruire qualcosa di valore per tutti.”