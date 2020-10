Colpo Varese! La squadra di Bulleri vittoriosa in casa della Fortitudo Bologna

Arriva la seconda sconfitta per la squadra di coach Sacchetti contro una Varese che riesce, nell’ultimo quarto, a tornare davanti dopo il primo e a gestire il vantaggio sino alla vittoria. Douglas e Scola reglano una vittoria pesante a Varese e a coach Bulleri, dimostrando concretezza e mentalità. Un grande rammarico invece per la Fortitudo che, dopo essere stata sotto nel primo quarto e poi davanti nei successivi due, non è riuscita a trovare l’allungo necessario nell’ultimo per mettere in sicurezza la partita facendosi recuperare e sorpassare. Orfani dell’infortunato Banks, non sono bastati i 17 punti di Withers e Fletcher e i 16 di Aradori per evitare la sconfitta che, sicuramente, darà da riflettere a coach Sacchetti.

Un primo tempo dalle due facce quello tra Fortitudo e Varese. Mattatore del primo quarto è Luis Scola che con i suoi dieci punti, coadiuvato dai punti di Strautins e dalle triple di uno super Jakovics, tiene davanti Varese che chiude il primo quarto sul 29-22. Nella Fortitudo importanti i canestri di Withers, Happ e Fletcher, che si rivelerà fondamentale per la scossa fortitudina. Il secondo quarto vede il sorpasso della Fortitudo che chiude il quarto sul 45-43: dopo la tripla di Mancinelli all’inizio, Douglas e Scola provano ad allungare ulteriormente ma gli otto punti di Fletcher e i sei di Aradori regalano il vantaggio alla Fortitudo prima della pausa. Un primo tempo che registra alle percentuali di tiro una Varese con il 55.6% e una Fortitudo con il 39.5% e un parziale di 23-14 per la squadra di coach Sacchetti.

Nel secondo tempo arriva la reazione di Varese che si regala un ultimo quarto spettacolare, trovando prima il pareggio e poi il sorpasso decisivo per la vittoria. Il terzo quarto vede ancora avanti la Fortitudo per 67-62 non senza qualche rischio e con Varese sempre in partita. Douglas e Vico danno filo da torcere ai ragazzi di coach Sacchetti (rispettivamente otto e quattro i punti per loro); la risposta biancoblù arriva dagli americani Whiters (sette punti per lui nel quarto) e Fletcher, fautore del sorpasso fortitudino nel quarto, che si chiuderà in vantaggio per i biancoblù. L’ultimo quarto è frutto di una ottima organizzazione, soprattutto mentale, da parte di Varese che riesce a restare in partita annientando quanto fatto di buono dalla Fortitudo. La tripla di Ruzzier trova i suoi frutti e il pareggio del 76 pari a metà quarto; infine, uno straordinario Douglas con i suoi sette punti e le triple decisive di De Vico a meno di tre minuti dalla fine, sanciscono l’allungo definitivo del 78-85 per i biancorossi a la vittoria per 88-83.

MVP Basketinside: Toney Douglas

Lavoropiù Fortitudo Bologna: Aradori 16, Mancinelli 0, Dellosto 0, Fletcher 17, Palumbo 6, Fantinelli 11, Happ 12, Withers 17, Mancinelli 3, Totè 0, Sabatini 1

Openjomentis Varese: Morse 6, Scola 13, De Nicolao 5, Jakovics 6, Ruzzier 7, Andersson 5, Strautins 14, De Vico 12, Ferrero, Douglas 20.