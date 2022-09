Con Lodovico Deangeli Trieste ha (anche) il capitano più giovane

Lodovico Deangeli è stato nominato nuovo capitano della Pallacanestro Trieste, succedendo così al suo mentore Daniele Cavaliero, che ha rivestito questo ruolo nella scorsa stagione, sino a quando ha deciso di appendere le scarpe al chiodo.

Deangeli, dunque. Ricordiamo che dopo un paio di stagioni trascorse in prestito in A2, Lodovico è ritornato a Trieste all’inizio della scorsa stagione, mettendosi da subito a disposizione di coach Ciani e ben figurando.

In questa nuova avventura, a fare da vice a Deangeli nel corso del campionato 2022/23 sarà lo statunitense Pacher, il nuovo giocatore recentemente ingaggiato dalla società giuliana.

Adesso, oltre ad avere in Marco Legovich l’allenatore più giovane del nostro massimo campionato, Trieste potrà vantarsi di avere anche il capitano più giovane. Una ragione in più, dunque, per i triestini e tutti gli appassionati del buon basket nordestino per tifare Pallacanestro Trieste!