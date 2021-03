Con un finale al cardiopalma all’Unipol Arena, la Fortitudo Bologna rialza la china e batte Reggio Emilia

Rialza la china la Fortitudo Bologna vincendo nel finale contro Reggio Emilia in una partita ricca di emozioni sino alla fine. Uno scambio di colpi e punti che ha visto le due squadre fronteggiarsi sino alla fine e con grande equilibrio, prima della zampata decisiva nel finale da parte della squqadra bolognese per arrivare alla vittoria e dopo il brivido della tripla allo scadere non convalidata a Koponen. Dopo una settimana particolare per la squadra di coach Dalmonte, Banks e Aradori (i migliori per punti) regalano alla propria squadra una importantissima vittoria per il morale e la calssifica. A Reggio Emilia, in partita sino alla fine, non sono bastati i 23 punti di Sims e 12 punti di Taylor per arrivare alla vittoria: brava a restare sempre in partita, la squadra biancorossa ha giocato un ottimo match, col brivido finale che avrebbe regalato il primo successo al neo coach Caja.

LA PARTITA – Ottimo approccio alla gara per la Fortitudo che chiude il primo quarto avanti per 19-14. Banks e Cusin i miglior per punti, ma fondamentale l’apporto di tutta la squadra per regalare il 15-8 a 4’ dalla fine. Per Reggio Emilia Elegar e un fondamentale Sims riaccorciano le distanze per la squadra di coach Caja. Le percentuali al tiro dicono Fortitudo 57% e Reggio Emilia 33%.

Parte bene la Fortitudo nel secondo quarto trovando subito quattro punti decisivi di Banks per tentare di allungare ulteriormente. Koponen e Elegar riaccorciano le distanze risollevando Reggio Emilia; Taylor alla metà esatta del quarto mette per la prima volta davanti i suoi sul 23-25. Un botta e risposta continuo tra le squadre, con la reazione biancoblu che passa dalle mani di Hunt e Aradori per il nuovo sorpasso, ma con un Sims on fire (12 per lui nel primo tempo) che riaccorcia nuovamente lo svantaggio. Il finale di quarto recita 35-31 per la Fortitudo, che abbassa le sue percentuali al tiro con il 46.4% diversamente da Reggio Emilia con si presenta al tiro con il 41.2%.

Continua il botta e risposta tra le squadre nel terzo quarto: Banks e Hunt tentano di allungare ma è Kyzlink a non mollare di un centimetro. Intorno alla metà del quarto Reggio Emilia si porta avanti per 39-40 con la tripla di Taylor; Hunt prova a rimettere davanti i suoi ma ancora Taylor e poi Diouf da tre, regalano il vantaggio del 41-47 a Reggio Emilia. Dopo il timeout di Dalmonte, la Fortitudo esce dalla panchina con cinque punti segnati da Aradori: a 2’ dalla fine la Effe si trova sul 46-49, a -3 da Reggio Emilia. Alla tripla di Lemar risponde Baldasso, prima della chiusura del quarto che recita 49-52 per la squadra di coach Caja.

L’ultimo quarto si apre subito con la tripla di Banks e il pareggio della squadra bolognese. Un ripetuto scambio di punti tra le due squadre porta il risultato sul 58-57 in favore della Fortitudo alla metà esatta del quarto. La Fortitudo tenta un mini allungo portandosi avanti sul 61-57 grazie a un roccioso Hunt bravo a segnare da sotto canestro e successivamente con realizzando il tiro aggiuntivo. A 2’ dalla fine Reggio Emilia riporta la partita sul 61 pari grazie ai liberi di Taylor; Dario Hunt e Banks rispondono con i liberi del +3 (64-61) a 1’ dalla fine. Il -1 di Reggio Emilia arriva con Baldirossi ma è ancora Hunt in penetrazione a trovare i punti e il libero aggiuntivo del 67-63 a 30’ secondi dalla fine. I punti nel finale dai liberi di Banks e Baldasso e la tripla di Sims recitano 71-68 in favore della Fortitudo.

MVP Basketinside: Dario Hunt

Lavoropiù Fortitudo Bologna: Banks 23, Aradori 7, Fantinelli 2, Hunt 22, Withers 4, Totè 0, Saunders 2, Baldasso 5, Cusin 6, Manna 0, Pavani 0.

Unahotels Reggio Emilia: Lemar 5, Koponen 4, Candi 0, Baldirossi 6, Taylor 12, Giannini 0, Elegar 9, Sims 23, Bonacini 0, Diouf 3, Kyzlink 6, Porfilio 0.