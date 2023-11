Contro Reggio Emilia coach Brienza ha tagliato il traguardo delle 100 panchine col Pistoia Basket

La sfida di domenica scorsa al PalaBigi di Reggio Emilia, valida per la 7° giornata di andata di LBA, si è portata dietro con sé un traguardo molto importante in casa Estra Pistoia Basket 2000. In via Guasco, infatti, si è celebrata la centesima panchina biancorossa di coach Nicola Brienza, condottiero delle ultime due stagioni in A2 e adesso alla guida nella massima serie.

Cento presenze condite da un bilancio di 68 vittorie e 32 sconfitte (all’interno ci sono anche le partite di Supercoppa e Coppa Italia) che lo hanno già fatto entrare nella storia del basket cittadino avendo collezionato due trionfi importanti: il primo, dopo poche settimane dal suo arrivo, in quel di Lignano Sabbiadoro con la vittoria della Supercoppa Lnp di A2 e poi con la promozione in Serie A dello scorso giugno.

Firmato dal Pistoia Basket il 26 giugno 2021 voluto fortemente dalla società e dal direttore sportivo Marco Sambugaro, ha sempre messo al centro del progetto tecnico un gruppo coeso, la grande applicazione difensiva e la richiesta, ai propri giocatori, di non mollare un centimetro in campo. La prima stagione di coach Brienza in biancorosso si è conclusa con gara-5 di semifinale playoff contro Verona (poi promossa in A1) al termine di un cammino comunque esaltante.

Trionfale, invece, la seconda stagione 2022/23 con regular season e fase ad orologio vissute sempre ai vertici fino alla cavalcata nei playoff che ha permesso all’allora Giorgio Tesi Group di superare Piacenza, Cantù (con l’impresa di gara-5 sul neutro di Casale Monferrato che resterà nella storia del club) e Torino con la notte da sogno della conquista della promozione in Serie A dello scorso 17 giugno.

E adesso il cammino in LBA con l’obiettivo della salvezza, avendo sempre al fianco il suo staff che lo segue fin dal primo giorno che è arrivato a Pistoia.

Coach, complimenti per questo traguardo.

uff.stampa pistoia basket