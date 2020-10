Contrordine, Cremona – Varese sarà aperta al pubblico

E’ arrivata la nuova comunicazione da parte di Cremona in vista della partita di domani contro Varese.

A seguito dell’ordinanza della Regione Lombardia emanata nella tarda serata di ieri, per il match di domani con la Pallacanestro Varese in programma alle ore 20:30 saranno in vendita 525 tagliandi.

I biglietti saranno acquistabili online su www.vivaticket.com a partire dalle 15:00 di oggi e in biglietteria domani dalle 10:00 alle 13:oo (resterà chiusa la sera).

Vista la capienza ridotta, saranno in vendita tutti i settori ad eccezione della gradinata non numerata.

L’accesso all’area palazzetto sarà per tutti dall’ingresso adiacente la biglietteria da cui partiranno i percorsi differenziati.

