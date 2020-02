F8 2020 QF, Milano-Cremona, la sala stampa: le parole di Messina e Sacchetti

Ettore Messina e Meo Sacchetti hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del Quarto di Finale di Coppia Italia vinto dall’Olimpia Milano contro la Vanoli Cremona.

Ettore Messina:

“Avevamo sofferto contro di loro, sapevamo che corrono molto e hanno giocatori che fanno canestro. Abbiamo fatto una partita ordinata, una difesa da partita importante. Siamo riusciti, anche con la loro collaborazione dovuta alla brutta giornata al tiro, a fare quello che volevamo. L’omaggio a Kobe molto commovente. Sykes ha avuto una distorsione alla caviglia, non sta benissimo. Vediamo domani.”

Meo Sacchetti:

“L’inizio ci ha massacrato. Noi abbiamo giocato molto male, il demerito nostro è evidente ma è anche evidente come Milano abbia giocato molto bene. Abbiamo provato anche i due lunghi, ma senza tempo necessario per provarli a sufficienza in allenamento. Ci hanno preso a schiaffi i primi 5 minuti, inutile negarlo. A differenza dello scorso anno, ci è capitata Milano subito… la montagna da scalare è stata troppo grande quest’anno.”

