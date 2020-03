Coronavirus: le parole del Presidente Ario Costa sul caso dei tesserati positivi al Covid-19

A seguito del comunicato uscito poche ore fa sulla positività di due tessererati della Vuelle sono arrivate le parole del Presidente:

“In merito al comunicato diffuso dalla VL in qualità di Presidente della Società, tengo a precisare che i due tesserati risultati positivi al Covid – 19 non sono nel modo più assoluto giocatori e componenti dello staff tecnico, comprensivo di tutto il settore giovanile. Chiedo di rispettare la privacy delle persone coinvolte e di comprendere che abbiamo dovuto comunicare per senso di responsabilità nei confronti della tutela della salute di tutti”

Uff. Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro