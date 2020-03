Coronavirus, medici sportivi: stop allenamenti almeno fino a 3 aprile

La Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), in una nota, raccomanda lo stop agli allenamenti delle società professionistiche almeno fino al 3 aprile. “La Federazione medico sportiva Italiana -si legge nel comunicato-, con riferimento all’attuale dibattito – anche mediatico – circa la possibilità delle Società Professionistiche di ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di allenamenti collettivi, ritiene doveroso, alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, raccomandare: a) per le Società Professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi allo stato almeno fino al 3 aprile; b) per le Società Dilettantistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi fino a nuove indicazioni; c) per il Settore giovanile scolastico l’interruzione degli allenamenti collettivi fino al 30 giugno”.