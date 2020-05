Coronavirus, Meo Sacchetti: “Giusto dire stop con tutti quei morti”

“L’interruzione del BASKET e’ stata una scelta giusta in quel periodo li’. Era giusto passasse in secondo piano lo sport con tutti quei morti”. Lo ha detto il ct dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio24. “Ci dovrebbe essere una valutazione delle societa’, i danni sono diversi da club a club – spiega il coach azzurro, riferendosi alla crisi economica derivante dalla pandemia di Covid-19 – Ognuno deve decidere se puo’ o meno stare in un BASKET di elite, e’ logico che il professionismo costa di piu’. Bisogna arrivare in fretta a delle decisioni”. “Ci sono squadre che hanno ambizioni e aspettative diverse da tutte le altre squadre – ha aggiunto Sacchetti – Tutti vogliono giocare per vincere questo ipotetico scudetto, non e’ mai successo che vincesse qualcuno senza un budget per competere. Se si vuole fare il professionismo e’ un rischio”. “Se mi preoccupa l’eta’ della Nazionale? Quello che e’ successo da’ una molla in piu’ ai giocatori che abbiamo fuori Italia, penso che abbiamo qualche stimolo in piu’, sono ancora giocatori di alto livello. I piu’ giovani acquisiranno un anno ancora di esperienza”, ha concluso l’ex allenatore di Sassari, Brindisi e Cremona.