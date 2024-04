Cremona-Brescia, Cavina: “Abbiamo bisogno di trovare energia da tutto e sono certo che l’ambiente ci aiuterà”

Sabato 20 aprile alle 20:30 la Vanoli Cremona affronterà nel palazzetto di casa la capolista Pallacanestro Brescia nella 28ª giornata di Serie A LBA.

Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Una partita che arriva nel momento giusto, perché si disputerà in una cornice di pubblico importante. Ci sarà tanta energia e in questo momento abbiamo proprio bisogno di questo: abbiamo bisogno di trovare energia da tutto e sono certo che l’ambiente ci aiuterà parecchio. Ovviamente conosciamo gli avversari perché li abbiamo incontrati e anche per quello che stanno facendo in termini di risultati. Servirà una partita di grande qualità difensiva e il fatto di avere rotazioni accorciate aumenterà il senso di responsabilità di ogni ragazzo. Sono certo che così come ho visto anche a Bologna, ma sto vedendo ogni giorno, ci sarà tanta motivazione e tanta voglia anche di dare quel qualcosa in più che in questo momento serve anche per il valore dell’avversario. Dovremo essere molto bravi a rimbalzo – cosa che non ci è riuscita molto bene a Bologna – sfruttando quelle che sono le nostre qualità offensive, cercando di muovere la palla il più velocemente possibile per non farci fermare dalla fisicità di Brescia. Già all’interno della partita d’andata siamo riusciti a cambiare la velocità con cui abbiamo attaccato; sabato dovrà essere così fin dall’inizio perché probabilmente non avremo tempo di sbagliare e questo è quello che stiamo cercando di pensare come piano partita, oltre a cercare di far capire ai ragazzi quanto siano importanti i rimbalzi e la velocità con cui andremo in attacco.

Sulle condizioni dei giocatori non ci sono grosse novità: ovviamente un grandissimo in bocca al lupo a Davide Denegri, nella speranza – seppure per solo qualche qualche minuto in campo – di vedere Nathan Adrian con noi sabato, anche se sarà una decisione che prenderemo insieme al giocatore nelle ore che che precederanno il match»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Eurosport 2.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona