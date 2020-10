Un positivo anche in casa Vanoli basket di Cremona. La societa’ ha fatto sapere che dopo i controlli di venerdi’ e’ emerso un caso di positivita’ nel gruppo squadra. I biancoblu’ saranno regolarmente in campo questa sera contro Trento dopo che tutti gli altri membri del team sono risultati negativi ad ulteriore controllo. Il positivo al Covid e’ attualmente in isolamento.